Ministério da Igualdade Racial exonera assessora que ofendeu a torcida do São Paulo

O Ministério da Igualdade Racial, que tem como titular Anielle Franco, irmã de Marielle Franco, exonerou Marcelle Decothé da Silva do cargo de chefe da assessoria especial da pasta. O motivo é que ela postou uma foto no Instagram da torcida do São Paulo Futebol Clube na arquibancada do estádio do Morumbi e legendou: “torcida branca, que não canta, descendente de europeu safade...”

Na ocasião, Marcelle acompanhava a ministra em viagem à capital paulista para assinar um protocolo de intenções de combate ao racismo no futebol, junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Marcelle ganhava o salário mensal de R$ 17,1 mil.

O caso aconteceu no domingo (24), na final da Copa do Brasil, conquistada pelo São Paulo diante do Flamengo, após a partida terminar em 1 x 1. O time paulista havia vencido o primeiro jogo por 1 a 0.

A pasta do governo federal anunciou que a publicação da ex-assessora está “em evidente desacordo com as políticas e objetivos do MIR (Ministério da Igualdade Racial)”.