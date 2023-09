Torcedora do São Paulo é presa em flagrante após furtar 14 celulares na final da Copa do Brasil

Uma torcedora do São Paulo foi detida em flagrante na noite de domingo (24) sob suspeita de furtar 14 celulares de torcedores no Estádio do Morumbi, na zona sul da capital paulista. O incidente ocorreu durante a final da Copa do Brasil entre o Tricolor Paulista e o Flamengo.

Imagens que circulam nas redes sociais registraram o momento em que a mulher escondeu os aparelhos furtados no sutiã. Ela foi imediatamente detida pela Polícia Militar (PM) e encaminhada ao 34º Distrito Policial, que fica no bairro da Vila Sônia, para o devido processo legal.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), a ação eficaz da PM resultou da denúncia feita pelo pai de uma das vítimas, um homem de 53 anos, que testemunhou o momento em que a suspeita subtraiu o celular do bolso da bermuda de seu filho, de apenas 14 anos.

O aparelho pertencente ao adolescente foi prontamente recuperado e devolvido. Além disso, na delegacia, outras cinco vítimas do furto tiveram a oportunidade de reaver seus celulares.