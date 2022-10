São Paulo é derrotado pelo Independiente Del Valle e perde o título da Copa Sul-Americana

O São Paulo perdeu para o Independiente Del Valle por 2 a 0 neste sábado (1º) e deu adeus ao sonho de reconquistar a Copa Sul-Americana. Apesar de produzir mais ofensivamente, o Tricolor não foi páreo para a eficiência dos equatorianos, que chegaram ao gol com Diaz, no primeiro tempo, e Faravelli, no segundo. O título foi o segundo do Del Valle na história da competição.

O primeiro tempo começou com os equatorianos melhores. Antes de abrir o placar, aos 13 minutos, com Diaz, o Del Valle já tinha levado perigo à meta do São Paulo. Depois do tento marcado, a equipe andina ainda buscou ampliar o resultado, mas parou em boas defesas do goleiro Felipe Alves.

O segundo tempo foi de domínio inicial do São Paulo. O Tricolor produzia bastante ofensivamente, mas esbarrava na falta de pontaria do trio de ataque, formado por Calleri, Luciano e Patrick. Apesar da postura propositiva, foi o Del Valle que marcou, aos 22, em jogada de contra-ataque com Faravelli.

A partir de então, o São Paulo caiu de rendimento. A equipe até tentou uma reação, muito baseada em bolas longas para a área, pouco aproveitadas pelos atacantes. No final, Calleri foi expulso e viu dos vestiários a derrota sãopaulina. Por outro lado, os equatorianos fizeram a festa conquistando o segundo título mais importante do continente.