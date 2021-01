São Paulo busca vencer o Bragantino pela primeira vez na temporada

O São Paulo busca quebrar um jejum contra o Red Bull Bragantino, na noite desta quarta-feira (06), às 21h30, no Estádio Nabi Abi Chedid. As equipes se enfrentaram duas vezes na temporada, com uma vitória do Massa Bruta e um empate. Ambas as partidas aconteceram no Morumbi.

Retrospectiva: Os 20 momentos mais marcantes do São Paulo na décadaNo fase classificatória do estadual, em jogo bastante movimentado, o Bragantino venceu por 3 a 2, de virada. Pablo abriu o placar para o São Paulo, Matheus Jesus e Morato viraram.

O camisa nove do Tricolor empatou novamente, mas Arthur deu números finais a partida. Vale lembrar que esta partida marcou a volta dos times após a paralisação pela pandemia do novo coronavírus.

Naquela partida, o São Paulo tinha na equipe jogadores que perderam espaço ou até mesmo já mudaram de clube. Alexandre Pato, Everton e Helinho, que participaram da partida, não fazem mais parte do elenco. Pato ainda está sem clube, enquanto os dois últimos foram para Grêmio e o próprio Bragantino, respectivamente.

Dois meses depois, em setembro, houve outro duelo, desta vez pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, terminando empatado por 1 a 1, também no Morumbi. Raul abriu o placar para o Massa Bruta, mas Luciano empatou. Vale lembrar que o Bragantino perdeu dois pênaltis, um com Arthur e outro com Claudinho, ambos no segundo tempo.

Portanto, o São Paulo quer a primeira vitória contra o clube paulista nesta temporada, querendo começar 2021 com o pé direito em busca do título do Campeonato Brasileiro.