São Francisco x Independente: em busca de reação, time duelam contra o Z2 neste domingo, em Ipixuna

São Francisco e Independente Tucuruí jogam, neste domingo, em busca da necessária reação no Parazão 2023. O jogo começa às 10h da manhã no Estádio Ipixunão, em Ipixuna do Pará, onde o Leão Santareno tem exercido seu mando de campo no estadual enquanto o Colosso do Tapajós está fechado para reforma.

O clube de Santarém, inclusive, pode ter iniciado a reação na rodada passada, quando venceu a Tuna Luso por 2 a 1 em pleno Estádio Francisco Vasques, em Belém. O São Francisco saltou, então, da lanterna para a 6ª colocação e precisa confirmar a retomada pontuando neste domingo contra um concorrente direto, o Independente, que caiu para a penúltima colocação, mesmo tendo somente um ponto a menos (5).

O técnico Samuel Cândido ainda está tendo que manter o foco do elenco em meio às investigações de jogadores estarem possivelmente envolvidos em um esquema de apostas esportivas, que vem sendo fustigado sob sigilo por Federação Paraense de Futebol (FPF) e Ministério Público do Estado desde a segunda rodada do Campeonato Paraense.

Independente mira retomada

O Galo Elétrico quase conquistou sua primeira vitória no torneio na semana passada, mas deixou escapar no último minuto do jogo, quando sofreu o gol de João Vieira que decretou o empate em 3 a 3 com o Paysandu, no Navegantão, com um jogador a mais em campo. Agora, Sinomar Naves tem a difícil missão de juntar os cacos e estimular os atletas a um novo desafio de superação faltando duas rodadas para o fim da primeira fase.

O clube de Tucuruí, hoje, está na zona de rebaixamento tendo a campanha de 5 empates e uma derrota.

No apito

Ignácio José de Almeida Pedro será o árbitro central, tendo como assistentes Carlos Eduardo Galeno Benevides e Vânia Maria da Silva Mendes.