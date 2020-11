São Francisco marca primeira goleada no Campeonato Paraense da 2ª Divisão

O São Francisco, de Santarém, foi malino com o Vênus, de Abaetetuba, no Campeonato Paraense da Segunda Divisão [Segundinha].

O Leão Santareno aplicou a goleada de 4 a 0 no azulão abaetetubense, jogo do grupo A3- primeira rodada, realizado na tarde de segunda-feira (9), no campo do Ceju.

Os gols azulinos foram todos no primeiro tempo. Carlinhos Rocha marcou primeiro aos doze minutos. Ramirez ampliou aos 29’. Dé aos 321 e 39’, de pênalti, construíram o placar. Alexandre Expedito Vieira Jr, dirigiu a partida.

Na quarta-feira (11) tem a segunda rodada do grupo com Vila Rica x Paraense, campo do Ceju, 9h30.

Jogos

A Segundinha segue maratona de jogos. Nesta terça-feira (10) a programação destaca:

Tiradentes x Sport Belém – Grupo A4

Campo do Ceju: 9h30

Atlético Paraense x Cametá – Grupo A1

Rosenão – Parauapebas – 15h30

União Paraense x Caeté – A2

Francisco Vasques (Souza) – 15h30