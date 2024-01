São Francisco e Caeté se enfrentam neste sábado, no estádio do Souza, em Belém

Neste sábado (20), a partir das 10 horas da manhã, a emoção do Campeonato Paraense 2024 toma conta do Estádio Francisco Vasques, em Belém, com o aguardado confronto entre São Francisco e Caeté.

O São Francisco, sob a liderança do técnico Samuel Cândido, vem se preparando intensamente para manter ou superar seu desempenho na edição de 2023, quando encerrou o campeonato na quinta posição. No último treino antes da estreia, realizado na última sexta-feira (19), a equipe realizou uma sessão física seguida de atividades com bola.

Em seu último amistoso oficial, o time mostrou sua força ao golear a seleção de Soure por expressivos 14 a 1, com Edgo se destacando ao marcar três gols. Os goleiros André e Ruan Café devem iniciar como titulares, segundo as escolhas de Samuel.

Por sua vez, o Caeté, buscando melhorar sua posição em relação à última temporada, quando ficou em oitavo lugar, aposta em reforços e uma preparação física intensiva.

O técnico Arthur Oliveira está à frente da montagem do elenco e realizou amistosos para fortalecer a equipe. O atacante Fidelis, com vasta experiência internacional, é o grande destaque do time, que conta com um plantel completo de 26 jogadores totalmente integrados.

Ficha Técnica

Data: 20/01

Local: Estádio Francisco Vasques

Hora: 10h

Árbitro: Wanbelton Lisboa Valente

Assistentes: Rafael Bastos Cardoso e Raimundo Dácio Silva da Costa

Quarto Árbitro: Geovanni Melo Oliveira

Analista de Campo: Fernando José de Castro Rodrigues

São Francisco:Chocolate; Guilherme, Bruno Costa, Renan, Negueba; Camilo, Mauro Ajuruteua, Diego Borges, Edgo; André e Ruan Café.

Técnico: Samuel Cândido

Caeté: Paulo Henrique; Isaías, Iraílton, Roger Deniro, PC Timborana; George Pitbull, Cloves, Raílson, Pedro Ourém; Léo Pará e Fidélis.

Técnico: Arthur Oliveira