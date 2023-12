Parazão: Caeté lança camisa para 2024 que utiliza fibras de garrafa pet, veja as fotos

O caeté, um dos representantes da cidade de Bragança (PA), no Parazão 2024, apresentou neste final de semana os seus novos uniformes para a próxima temporada. A equipe terá apenas o Campeonato Paraense de competição profissional no próximo ano e caprichou na nova camisa.

Os novos uniformes do Índio foram desenvolvidos pela empresa de material esportivo Golkiper. Com a temática indígena, a nova camisa do Caeté traz detalhes de vestimentas dos índios. O escudo da equipe foi desenvolvido no formato 4D e alguns detalhes na manga e na gola, remetem também aos indígenas. O uniforme é feito com fibras de garrafa pet, com a tecnologia “ecodry”. As novas camisas do caeté estão disponíveis nas cores branca e verde e serão vendidas através do próprio clube.3

VEJA DETALHES DAS CAMISAS DO CAETÉ

caeté Divulgação/Golkiper Divulgação/Golkiper Divulgação/Golkiper Divulgação/Golkiper

A equipe do Caeté vai para o terceiro ano disputando a elite do futebol paraense e sempre passou para a segunda fase do Parazão. No Campeonato Paraense 2024, o Caeté está no grupo B, ao lado do Remo, Cametá e Santa Rosa. A estreia da equipe na competição será contra o São Francisco, fora de casa.