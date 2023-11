Mirando o Parazão 2024, Caeté divulga os primeiros reforços e Fidélis assina com o clube

A Sociedade Esportiva Caeté segue os preparativos para a disputa do Campeonato Paraense de 2024. Depois de uma campanha irregular, que encerrou com o time na nona posição na classificação geral, o clube vem remodelando seu elenco e nesta sexta-feira (3) anunciou mais um nome. Trata-se do atacante Fidélis, de 35 anos, com passagem recente pela Tuna Luso Brasileira, que será comandado pelo também recém-contratado técnico Arthur Oliveira.

O experiente atleta tem um vasto currículo no futebol, inclusive em países como Suíça, Turquia e África do Sul. Antes da Águia Guerreira, o jogador esteve na Esmac, Castanhal, Bragantino e Independente de Tucuruí.

Além de Fidélis, o Caeté já anunciou os seguintes atletas:

- Wesley Capanema (Lateral-esquerdo)

- Cloves (Meia-atacante)

- Leílton Tracuateua (Atacante)

- Rony (Atacante)

- Júnior (Zagueiro)

- Genilson Pará (Volante)

- Rafinha (Meia-atacante)