São Francisco realiza último treino antes da estreia contra o Caeté no Parazão

Faltando pouco para o São Francisco estrear no Campeonato Paraense de 2024, a equipe realizou na manhã desta sexta-feira (19) o último treino antes da partida contra o Caeté, neste sábado (20), às 10h, no Estádio Francisco Vasques (Souza), em Belém.

No início das atividades do Leão do Tapajós houve treino físico com bola. Em seguida, o técnico Samuel Cândido realizou trabalho de movimentação ofensiva e defensiva com correções na marcação e buscando maior intensidade nos passes. Ao final, houve treinamento com bolas paradas.

O técnico Samuel Candido falou sobre o desempenho da equipe nos treinos e nos amistosos que já foram realizados. Para o treinador azulino, o grupo tem correspondido ao que é repassado nos treinos e a tendência é melhorar cada vez mais.

“O grupo tem dado resposta positiva nos treinamentos e nos jogos amistosos que já fizemos. Tivemos mais acertos do que erros, precisamos evoluir e melhorar cada vez mais à nível de conjunto, de organização tática, poder de finalização. Criamos muitas situações, mas também desperdiçamos, mesmo com placar elástico. A tendência é correr atrás dos resultados positivos neste Parazão”, contou Samuel Candido.

Após o treino, jogadores e comissão técnica seguiram para a concentração em um hotel da capital paraense, onde devem almoçar e ficar até o jogo deste sábado.