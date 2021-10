São Francisco anuncia mais dois reforços para a disputa da Segundinha do Parazão

O São Francisco ainda está no mercado de olho na disputa da Segundinha do Parazão 2021. Dois atletas chegaram para reforçar o Leão Santareno nesta semana: os atacantes Welerson, de 24 anos; e Neto, de 21 anos, desembarcaram em Santarém nesta quarta-feira (29), para auxiliar a busca do acesso a primeira divisão. Outros nomes devem ser anunciados nos próximos dias.

O atacante Welerson disputou a Segunda Divisão em 2020 com o técnico Fábio Oliveira no Sport Real e estava jogando a Série D do Brasileiro pelo Rio Branco, do Acre.

O também atacante Neto tem passagem pelo Bragantino-PA. A equipe já realizou algumas peneiras para encontrar soluções caseiras para a competição, mas a diretória azulina não descartou novos nomes "de fora".

Leão Santareno aposta em garotos da região para buscar o acesso (Divulgação/São Francisco)

Alguns atletas da região já estão treinando sob o comando do técnico Fábio Oliveira. Além dos atacantes, mais três jogadores da base da equipe em Belém foram integrados ao elenco principal que, atualmente, conta com 14 atletas.

A Série B do Campeonato Paraense inicia no dia 16 de outubro. O São Francisco está no Grupo A, junto com Altamira e o grande rival São Raimundo. Por ser uma chave formada só por três equipes, apenas o líder avançará ao mata-mata.