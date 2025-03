São Bernardo x Palmeiras: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (01/03) pelo Paulistão

São Bernardo x Palmeiras disputam hoje, sábado (01/03), as quartas de final do Campeonato Paulista. O jogo começará às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Municipal 1° de Maio, em São Bernardo do Campo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir São Bernardo x Palmeiras ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela UOL Play, pelo Nosso Futebol, pela Zapping TV e pela CazéTV, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos, o Palmeiras foi vice-líder do Grupo D com 6 vitórias, 5 empates, 1 derrota, 21 gols marcados e 10 gols sofridos.

Já o São Bernardo liderou o mesmo grupo e acumulou 7 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 19 gols marcados e 16 gols sofridos.

São Bernardo x Palmeiras: prováveis escalações

São Bernardo: Junior Oliveira; Rodrigo Ferreira, Helder, Matheus Salustiano, Augusto e Pará; Emerson Santos, Lucas Lima e Felipe Azevedo; Guilherme Queiroz e Lucas Rian. Técnico: Ricardo Catalá.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Naves e Vanderlan; Emi Martínez (Aníbal Moreno), Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

FICHA TÉCNICA

São Bernardo x Palmeiras

Campeonato Paulista

Local: Estádio Municipal 1° de Maio, em São Bernardo do Campo (SP)

Data/Horário: 01 de março de 2025, 20h30