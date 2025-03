River Plate x Estudiantes: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (01/03) pelo Argentino

River Plate x Estudiantes disputam hoje, sábado (01/03), a 8° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo está programado para as 19h15 (horário de Brasília), no Estádio La Bombonera, em Buenos Aires, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir River Plate x Estudiantes ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 19h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

River Plate acumula no Grupo B do Campeonato um total de 15 pontos, 4 vitórias, 3 empates, 7 gols marcados e 1 gol sofrido.

Já Estudiantes também soma 4 vitórias e 3 empates, pelo Grupo A. O time registra 13 gols marcados e 7 gols sofridos.

VEJA MAIS

River Plate x Estudiantes: prováveis escalações

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella (Lucas Martínez Quarta), Paulo Díaz, Milton Casco (Marcos Acuña); Santiago Simón, Enzo Pérez, Maxi Meza; Pity Martínez; Facundo Colidio e Miguel Borja (Sebastián Driussi). Técnico: Marcelo Gallardo.

Estudiantes: Matías Mansilla; Eric Meza, Sebastián Boselli, Ramiro Funes Mori, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Ezequiel Piovi, Cristian Medina; Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos e Guido Carrillo. Técnico: Eduardo Domínguez.

FICHA TÉCNICA

River Plate x Estudiantes

Campeonato Argentino

Local: Estádio La Bombonera, em Buenos Aires, Argentina

Data/Horário: 01 de março de 2025, 19h15