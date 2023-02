São Bento x São Paulo: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (21/02) pelo Campeonato Paulista

As equipes São Bento x São Paulo disputam nesta terça-feira (21/02) a 10° rodada do Campeonato Paulista. O jogo ocorre às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir São Bento x São Paulo ao vivo?

A partida São Bento x São Paulo pode ser assistida ao vivo pelo Premiere e pelo canal de Youtube do Paulistão, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como São Bento x São Paulo chegam para o jogo?

São Bento está na vice-liderança do Grupo C do Paulistão e soma 2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas.

Já São Paulo lidera o Grupo B da competição com 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas.

Prováveis Escalações

São Bento: Zé Carlos; Ivan, Bruno Aguiar, Léo Silva e Breno Lopes; Lucas Lima, Neto Paraíba e Carlos Jatobá; Marcos Nunes, Fernandinho e Rubens. Técnico: Paulo Roberto Santos.

São Paulo: Rafael, Nathan, Pablo Maia (Alan Franco), Beraldo e Caio Paulista; Luan, Gabriel Neves e Luciano; Galoppo, Pedrinho e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

FICHA TÉCNICA

São Bento x São Paulo

Campeonato Paulista

Local: Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP)

Data/Horário: 21 de fevereiro de 2023, 19h30