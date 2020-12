São Bento acerta a contratação de youtuber pensando na disputa do Paulistão 2021

O São Bento acertou a contratação do Youtuber Juninho Manella, de 25 anos, pensando no Campeonato Paulista de 2021. Montando seu plantel, o clube contratou Juninho, que tem mais de seis milhões de inscritos em seu canal, para um período de testes e participar da pré-temporada antes de assinar ou não o contrato e inscrição para o Paulistão.

Em seu canal no Youtube, Juninho faz bricadeiras e desafios com grandes nomes do futebol. Outra curiosidade é que o youtuber é filho do técnico do São Bento, Edson Vieira.

Ao site "GE", Almir Laurindo, presidente do Bentão, confirmou a intenção de inscrever o youtuber no Campeonato Paulista, desde que ele seja aprovado durante a pré-temporada. O clube também enxerga uma oportunidade de atrair novos patrocinadores a partida da exposição da marca em um canal com milhares de visualizações.

A reapresentação do São Bento para a pré-temporada está marcada para o dia 4 de janeiro. O elenco se prepara para disputa do Paulistão 2021, que tem previsão de início para 28 de fevereiro. O Bentão está no Grupo B, ao lado de São Paulo, Ponte Preta e Ferroviária.