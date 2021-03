Santos não perdia por quatro gols ou mais para o São Paulo há décadas

A goleada sofrida pelo Santos para o São Paulo na noite de sábado é algo incomum na história do clássico. Contra o adversário, o Peixe tomou um 4 a 1, no Brasileirão de 2011, mas quatro gols ou mais de diferença não aconteciam desde o Campeonato Paulista de 1993, jogo que marcou a despedida de Raí.

O ídolo são-paulino estava indo jogar no PSG e teve uma atuação de gala para se despedir do torcedor no Morumbi. Deu quatro assistências (três para Palinha e uma para Muller), marcou um gol e cobrou a falta que resultou no gol de Pintado. Guga diminuiu para o Peixe.

Em clássicos gerais, o Santos perdeu de 4 a 0 em 2019. Sob o comando de Jorge Sampaoli, a equipe foi goleada pelo Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O jogo, disputado no Pacaembu, teve gols de Gustavo Gómez, Deyverson, Raphael Veiga e Hyoran.

O Santos volta a campo no Campeonato Paulista somente no próximo sábado, mas antes disso tem a estreia na Pré-Libertadores. O Peixe recebe o Deportivo Lara, na terça-feira, às 19h15, na Vila Belmiro.