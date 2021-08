Santos encaminha a contratação do atacante Diego Tardelli

O Santos negocia a contratação do experiente atacante Diego Tardelli. Livre após deixar o Atlético-MG, o jogador chegaria ao Peixe com um contrato de produtividade. Aos 36 anos, Tardelli é esperado no CT Rei Pelé entre esta quarta e quinta para realização de exames médicos e assinatura de contrato. O técnico Fernando Diniz aprovou a chegada do atacante ao clube da Vila Belmiro.

O Alvinegro entende os problemas físicos que o jogador enfrenta. Na última passagem pelo clube mineiro, Tardelli teve uma série de lesões, o que impediu a renovação de contrato. Ele fez apenas sete jogos nesta temporada e fez dois gols.

Diego Tardelli teve uma passagem nas categorias de base do Santos, mas explodiu no São Paulo. Ele vestiu a camisa da Seleção Brasileira e tem dois títulos da Copa Libertadores, em 2005, pelo São Paulo, e 2013, no Atlético-MG.