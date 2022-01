Santos anuncia a contratação do meia Ricardo Goulart

A camisa 10 do Santos já tem um novo dono para a temporada de 2022. O meia-atacante Ricardo Goulart, de 30 anos, é o novo reforço do Peixe e usará o manto sagrado que já foi do Rei Pelé. Ele se reuniu com o presidente Andres Rueda na tarde desta terça-feira (11) na Vila Belmiro e, às 17h30, assinou contrato com o Alvinegro praiano até 31 de dezembro de 2023.

- Desde as primeiras conversas, fiquei muito feliz com o interesse desse clube gigantesco. Conheço a história e estou muito feliz de vestir a camisa do Santos, principalmente sendo a 10, conhecida no mundo todo. Vou fazer de tudo para representar bem o número do Rei - afirmou o reforço.

Nascido em São José dos Campos, no interior de São Paulo, Goulart começou a carreira no Santo André, em 2009 e chegou a ter passagem pelo Internacional antes de chegar ao Goiás, em 2012. E foi no esmeraldino em que o atleta começou a ser destaque no futebol brasileiro, conquistando a Série B e sendo artilheiro da equipe na temporada.

No ano seguinte, foi contratado pelo Cruzeiro chegou ao ápice no cenário nacional, sendo bicampeão brasileiro (2013 e 2014), novamente artilheiro e até mesmo convocado para a Seleção Brasileira.

Em 2015, acertou sua transferência para o Guangzhou Evergrande, da China, e tornou-se um dos principais jogadores do país, conquistando três edições do Campeonato Chinês (2015, 2016 e 2017) e uma Liga dos Campeões Ásia (2015). Após rápida passagem pelo Palmeiras, em 2019, Goulart retornou para o futebol chinês, onde permaneceu até a última temporada.

- Quero agradecer o apoio do torcedor santista, já consegui acompanhar a energia da torcida nesses primeiros dias. Não vai faltar determinação e raça. Espero alcançar todos os objetivos do Clube, estou muito motivado e ansioso para ver a Vila Belmiro lotada e nos incentivando dentro de campo - disse o meia-atacante.

O presidente Andres Rueda destacou a chegada de Goulart como um grande reforço para o time.

- O Ricardo Goulart, sem dúvida, é um jogador que vai agregar muito ao nosso elenco, por seu nível técnico e experiência. Uma contratação dentro das nossas possibilidades e que elevará muito a qualidade do nosso time - disse Rueda.