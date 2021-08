Santa Cruz vence Volta Redonda em casa e garante Paysandu no G-4 da Série C

O Santa Cruz venceu o Volta Redonda por 2 a 1 na noite desta segunda-feira (30) e continua vivo na briga pela permanência na Série C. O resultado, no entanto, não foi bom apenas para o clube pernambucano. O empate "segurou" o Voltaço na tabela manteve o Paysandu no G-4, zona de acesso à próxima fase da Terceirona.

Na partida no estádio do Arruda, em Recife, quem saiu na frente foram os donos da casa. Aos 10 minutos do primeiro tempo, Pipico aproveitou falha do zagueiro e abriu o placar. Na segunda etapa, o Volta Redonda empatou com Pedrinho, aos 27. Mas aos 35, Breno Calixto subiu de cabeça e garantiu a vitória tricolor.

Mesmo com o resultado, o Santa Cruz ainda permanece na lanterna do Grupo A da Série C, com 11 pontos. O Voltaço estacionou na sexta colocação, com 19 pontos. Por enquanto, os quatro classificados à próxima fase da Terceirona são: Tombense, Manaus, Botafogo-PB e Paysandu.