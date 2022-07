San Marino x Islândia: onde assistir ao vivo e o horário do jogo amistoso de hoje (09/06)

As seleções San Marino x Islândia entram em campo às 15h45 (horário de Brasília) de hoje, quinta-feira (09/06), para disputar um jogo amistoso. A partida ocorre no Estádio Olímpico de San Marino, em Serravalle. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir San Marino x Islândia ao vivo?

A partida San Marino x Islândia pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como San Marino x Islândia chegam para o jogo?

San Marino é considerada a pior seleção do mundo. Sua única vitória na história foi em 28 de abril de 2004, quando venceu um amistoso contra Liechteinstein por 1 a 0. Seu último empate ocorreu em 14 de novembro de 2020, quando fez 0 a 0 com Gibraltar.

Neste ano, a Islândia somou dois empates pela Liga das Nações, sendo um de 2 a 2 com Israel e outro de 1 a 1 com a Albânia. A equipe também disputou dois amistosos: um com a Finlândia, que terminou em empate por 1 a 1; e outro com a Espanha, que derrotou a seleção islandesa por 5 a 0.

Prováveis escalações

San Marino: Benedettini; Cevoli, Rossi e Palazzi; Zafferani, Tomassini, Battistini, Golinucci e Ceccaroli; Hirsch; Nanni. Técnico: Fabrizio Costantini.

Islândia: Jónsson; Friðriksson, Magnússon, Grétarsson e Barkarson; Jóhannesson, Bjarnason e Haraldsson; Sigurðsson e Anderson; Guðjohnsen. Técnico: Arnar Viðarsson.

Ficha técnica - San Marino x Islândia

Amistoso

Local: Estádio Olímpico de San Marino, em Serravalle

Data/horário: 09 de junho de 2022, às 15h45