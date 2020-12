Saiba quando Remo e Paysandu vão jogar no quadrangular final da Série C

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira a tabela do quadrangular final da Série C. Conforme antecipado por OLiberal.com, o jogo de estreia do Remo contra o Londrina-PR será no sábado (12), às 17 horas, no estádio do Café. Já o Paysandu estreia contra o Ypiranga-RS, no domingo (13), às 18 horas, no Mangueirão.

Os dois clássicos entre Remo e Paysandu serão nos dias 20 de dezembro e 10 de janeiro, ambos no domingo, às 18 horas, no Mangueirão.

Na última rodada, os jogos serão no mesmo dia e horário. No caso, Remo e Paysandu jogam, respectivamente, contra Londrina e Ypiranga dia 16 de janeiro, sábado, às 17 horas.

Confira a tabela com os jogos de Remo e Paysandu no quadrangular da Série C:

1ª rodada:

12/12 - sábado - 17:00 - Londrina-PR x Remo - Estádio do Café - Londrina (PR)

13/12 - domingo - 18:00 - Paysandu x Ypiranga-RS - Mangueirão - Belém (PA)

2ª rodada

20/12 - domingo - 18:00 - Remo x Paysandu - Mangueirão - Belém

3ª rodada

26/12 - sábado - 17:00 - Paysandu x Londrina-PR - Mangueirão - Belém (PA)

27/12 - domingo - 18:00 - Remo x Ypiranga-RS - Mangueirão - Belém (PA)

4ª rodada

03/01 - sábado - 20: 00 - Ypiranga-RS x Remo - Colosso da Lagoa - Erechim (RS)

04/01- segunda - 20:00 - Londrina PR x Paysandu - Estádio do Café - Londrina (PR)

5ª rodada

10/01 - domingo - 18:00 - Paysandu x Remo - Mangueirão - Belém (PA)

6ª rodada

16/01 - sábado - 17:00 - Ypiranga-RS x Paysandu - Colosso da Lagoa - Erechim (RS)

16/01- sábado - 17:00 - Remo x Londrina (PR) - Mangueirão - Belém (PA)