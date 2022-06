Saiba quais são os 10 clubes de futebol com os maiores faturamentos no Brasil

O futebol é um esporte altamente rentável que gera milhões em receita. Por isso, a plataforma CupomValido.com.br fez um levantamento sobre quais são os clubes que possuem os maiores faturamentos no Brasil. Neste quesito, o Flamengo foi o campeão, com um total de R$ 1,082 bilhão por mês.



Ainda segundo o site, o Palmeiras é o segundo colocado, com um total de R$ 910 milhões. Em terceiro lugar, está o atual campeão brasileiro, Atlético Mineiro, com faturamento de R$ 757 milhões.



Ainda aparecem na lista, Corinthians, Grêmio, São Paulo, Santos, Internacional, Fluminense e Red Bull Bragantino.

Confira a lista dos clubes com maior faturamento no Brasil: