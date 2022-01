Saiba onde assistir Goiás e Desportivo Brasil pela Copinha 2022 hoje, terça-feira (11/01)

As decisões pela Copinha continuam na tarde desta terça-feira (11). A partir das 15h15, o Goiás encara o Desportivo Brasil-SP, no Estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz. A partida é válida pela última rodada do grupo 17, que tem o Esmeraldino na liderança, e o adversário em segundo.

Cenário

Para se classificar, o Goiás precisa somente do empate. Se vencer, a equipe assegura a liderança da chave também. Caso perca, o clube goiano necessista de um tropeço do Iape ou que o o Botafogo-SP não goleie.

Onde assistir?

A partida Goiás e Desportivo Brasil-SP tem transmissão da Eleven Sports.