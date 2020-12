Saiba onde assistir ao Re-Pa válido pela 18ª rodada da Série C do Brasileiro

Remo e Paysandu se enfrentam neste sábado, às 17 horas, no Mangueirão, pela última rodada da primeira fase da Série C. Os dois times estão classificados para o quadrangular da competição, mas a partida ainda define posição na tabela.

Dependendo do resultado, os dois times podem cair no mesmo grupo na próxima fase ou em grupos separados. No momento, o Remo é o vice-líder, com 30 pontos, e o Paysandu o terceiro colocado, com 28 pontos.

Onde assistir à partida Remo x Paysandu?

O jogo será transmitido pelo Dazn e também no lance a lance de OLiberal.com, com pré e pós-jogo, a partir das 16 horas.