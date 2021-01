Saiba o que é preciso para que Remo ou Paysandu conquiste o acesso na quinta rodada

Após o término da quarta rodada do quadrangular final da Série C, Remo e Paysandu terão um duelo decisivo no próximo domingo (10), ás 18h, no Mangueirão em Belém. A partida pode valer o acesso para a Série B de um dos clubes. Para que isso ocorra, com uma rodada de antecedência, é necessária uma combinação de resultados.

O Remo é o atual líder com sete pontos, mesma pontuação do Paysandu, mas o Leão Azul leva vantagem no critério de saldo de gols (2 contra 0). Não existe a possibilidade de acesso de azulinos e bicolores juntos nesta rodada, então, para que um dos clubes possa subir com um jogo de antecedência, será necessário competência em Belém com uma pitada de sorte no Sul do país. Confira os cenários:

PARA O REMO CONQUISTAR O ACESSO NA PRÓXIMA RODADA

O Remo precisa vencer o clássico Re-Pa e torcer para que Londrina-PR e Ypiranga-RS empatem ou que ocorra uma vitória do Ypiranga

PARA O PAYSANDU CONQUISTAR O ACESSO NA PRÓXIMA RODADA

O Paysandu precisa vencer o clássico Re-Pa. Com a vitória o clube bicolor chegaria aos 10 pontos, porém Remo e Londrina se enfrentam na próxima rodada, sendo que apenas um pode vencer e chegar ao mesmo número de pontos do Paysandu ou ultrapassá-lo. O Ypiranga, que corre por fora, só poderá chegar aos 9 pontos.

RESUMO

Somente as duas combinações de resultados podem garantir um clube paraense na Série B de 2021, com uma rodada de antecipação. Paysandu x Remo jogam no domingo (10), às 18h, no Colosso do Bengui e a partida terá transmissão lance a lance com vídeo, fotos, pré e pós-jogo a partir das 17h30 no OLiberal.com.