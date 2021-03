Rueda abre o jogo sobre situção de Soteldo: 'Não é jogador do Santos'

O futuro de Soteldo parece cada vez mais longe do Santos. Depois de o próprio jogador dar entrevista dizendo acreditar que irá para a Europa depois da Copa América, o próprio presidente Andres Rueda admitiu nesta terça-feira a dificuldade de manter o atleta.

- Soteldo não é jogador do Santos. Santos adquiriu 50% e não pagou um tostão. Como temos direitos federativos, conta nossa posição, mas não parte da nossa vontade o fato dele ser vendido ou não. Seria bom termos recursos para segurar o jogador, mas não depende só do Santos - disse Rueda, em entrevista à Rádio Bandeirantes.

No começo de 2019, o Peixe contratou o venezuelano do Huachipato (Chile) por US$ 3,4 milhões (cerca de R$ 18 milhões) e nunca pagou a contratação. Os dois clubes tentaram chegar a um acordo, mas os chilenos não aceitaram a oferta santista. Com isso, o Santos segue com bloqueio de registros ativo na Fifa.

Peça chave na equipe titular do Alvinegro, Soteldo marcou o milésimo gol santista em Campeonatos Brasileiros. Teve uma temporada de sucesso em 2019 e, neste ano, foi finalista do Rei da América e é vice-campeão da Copa Libertadores pelo Santos. São 96 jogos e 19 gols com a camisa do clube.