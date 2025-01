Rosario x Lanús: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28/01) pelo Campeonato Argentino

Rosario Central x Lanús disputam hoje, terça-feira (28/01), a 2° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo inicia às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Rosario x Lanús ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 19h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pela Série A argentina, o Rosario goleou Godoy Cruz por 3 a 0 e o Lanús perdeu para Deportivo Riestra por 2 a 0.

Rosario x Lanús: prováveis escalações

Rosario: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Agustín Sández; Tomás O´Connor, Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Gaspar Duarte, Enzo Copetti e Jáminton Campaz. Técnico: Ariel Holan.

Lanús: Sem informações. Técnico: Mauricio Pellegrino.

FICHA TÉCNICA

Rosario Central x Lanús

Campeonato Argentino

Local: Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário, Argentina

Data/Horário: 28 de janeiro de 2025, 19h15