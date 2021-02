Ronaldo Giovaneli critica Hugo Souza, e goleiro do Flamengo rebate: 'Abraço do atual bicampeão brasileiro'

Hugo Souza viveu uma gangorra de emoções nesta quinta-feira, no Morumbi. O goleiro falhou nos dois gols da derrota do Flamengo para o São Paulo, mas acabou a noite como campeão brasileiro. Nas redes sociais, o ex-goleiro do Corinthians Ronaldo Giovaneli chamou o jovem de 'fraco' e recebeu uma resposta.

+ Veja os números dos principais nomes do Flamengo na campanha do octa!

- Que Deus abençoe sua vida. Você tem sua história e suas conquistas. Hoje, graças a Deus, estou iniciando a minha. Um abraço do atual bicampeão brasileiro!

Resposta de Hugo a Ronaldo Giovaneli (Foto: Reprodução)

Diferentemente de 2019, o título do Brasileirão 2020 foi no sufoco. O Flamengo perdeu por 2 a 1 para o São Paulo na noite desta quinta-feira, e só se sagrou campeão porque o Internacional não conseguiu vencer o Corinthians - empatou em 0 a 0. Dessa forma, o Flamengo terminou com 71 pontos, enquanto o Colorado ficou com 70.