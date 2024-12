Ronaldo Fenômeno diz estar pronto para concorrer à presidência da CBF: 'Preparado para o desafio'

A possível candidatura de Ronaldo Fenômeno à presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tem gerado expectativa. Antes do jogo de despedida de Adriano, neste domingo, no Maracanã, o ex-jogador comentou o assunto, sem confirmar sua participação no pleito.

"Acho que esse apoio vem mais da capacidade que a gente tem de transformar na CBF. A Seleção vive um momento muito delicado. Se eu tiver a chance de concorrer em uma eleição justa, estarei preparado para assumir esse desafio. Ainda estamos estudando esse caso", disse o ex-jogador.

"Em breve vamos ter novidades. O momento ajuda, é uma oportunidade, estou sempre preparado para novos desafios, vamos ver no que vai dar", afirmou Ronaldo.

O atual presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, foi eleito em março de 2022 para um mandato de quatro anos, com término previsto para o início de 2026. No final de 2023, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) anulou o acordo da entidade com o Ministério Público que havia validado a última eleição, retirando Ednaldo do cargo. No entanto, ele conseguiu uma liminar no início deste ano que o reconduziu à presidência.

A possibilidade de uma eleição na CBF e a fala de Ronaldo alimentam o debate sobre o futuro da entidade e da Seleção Brasileira.