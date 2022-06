Ronaldo Fenômeno cumpre a promessa e chega a Santiago de Compostela após acesso do Valladolid

O pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira e hoje presidente do Valladolid, da Espanha, Ronaldo Fenômeno concluiu nesta quarta-feira (8) o percurso entre o estádio José Zorrilla e a catedral de Santiago de Compostela. O trajeto de 522 quilômetros, feito de bicicleta, fez parte do pagamento de uma promessa feita pelo ex-jogador, caso o clube espanhol garantisse o acesso à elite do futebol nacional.

"É verdade que o caminho é muito difícil, os obstáculos são muitos, mas foram quatro dias incríveis. Estou com muita dor, minha bunda dói muito, mas valeu a pena", disse ao diário León. "O Caminho (de Compostela) é lindo e a Catedral incrível. Eu não esperava essa recepção, foi espetacular. Chegando na Catedral já dava pra sentir a energia do povo, é um momento especial", seguiu o presidente do Valladolid na chegada.

Na aventura espanhola, Ronaldo mostrou vídeos pedalando, protegido com todos os acessórios de segurança. A bicicleta utilizada era elétrica, mas ele garante que não fez trapaças.

Também dono da SAF do Cruzeiro, Ronaldo respondeu os torcedores do clube mineiro que pedirem para que ele também faça uma promessa, caso a Raposa conquiste o acesso à Série A final do ano. O ex-jogador ficou de dar uma resposta em breve.