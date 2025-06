Romênia x Chipre: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10) pelas Eliminatórias da Copa

Romênia x Chipre disputam hoje, terça-feira (10/06), a 4° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo está programado para as 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Stadionul Steaua, em Bucareste, na Romênia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Romênia x Chipre ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Romênia soma nas eliminatórias europeias da Copa 3 pontos, 1 vitória, 0 empates, 2 derrotas, 6 gols marcados e 4 gols sofridos.

Já o Chipre acumula 3 pontos, 1 vitória, 0 empates, 1 derrota, 3 gols marcados e 2 gols sofridos.

Romênia x Chipre: prováveis escalações

Romênia: Moldovan; Ratiu, Popescu, Burca, Bancu; Răzvan Marin, Marius Marin, Stanciu; Tanase, Man e Dragus. Técnico: Mircea Lucescu.

Chipre: Mall; Shikkis, Panagiotou, Sielis, Pileas; Kyriakou; Kastanos, Kosti, Fóti, Tzionis; Koutsakos. Técnico: Akis Mantzios.

FICHA TÉCNICA

Romênia x Chipre​

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Stadionul Steaua, em Bucareste, na Romênia

Data/Horário: 10 de junho de 2025, 15h45

