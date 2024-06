Romênia x Bulgária: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (04/06)

Romênia x Bulgária disputam hoje, terça-feira (04/06), um jogo amistoso. A partida ocorre às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio Ghencea, em Bucareste, Romênia. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Romênia x Bulgária ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV 2, a partir das 15h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ao longo desse ano, a Romênia passou por um empate de 1 a 1 com Irlanda do Norte e uma derrota de 3 a 2 para a Colômbia. No ano passado, o time permaneceu invicto e acumulou 6 vitórias e 4 empates.

Já Bulgária somou uma vitória de 1 a 0 sobre Tanzânia e empate de 1 a 1 com o Azerbaijão em 2024. Em 2023, a equipe não obteve vitórias e acumulou 4 empates e 6 derrotas.

VEJA MAIS

Romênia x Bulgária: prováveis escalações

Romênia: Horaţiu Moldovan, Radu Drăgușin, Andrei Burcă, Andrei Rațiu, Raul-Marian Oprut, Marius Marin, Răzvan Marin, Olimpiu Morutan, Nicolae Stanciu, Mihai Mihăilă e Denis Alibec. Técnico: Edward Iordanescu.

Bulgária: Ivan Dyulgerov, Alex Petkov, Zhivko Atanasov, Valentin Antov, Viktor Popov, Filip Krastev, Ilia Gruev, Georgi Kostadinov, Ilian Ilianov Iliev, Aleksandar Kolev e Kiril Despodov. Técnico: Ilian Iliev.

FICHA TÉCNICA

Romênia x Bulgária

Amistoso Internacional

Local: Estádio Ghencea, em Bucareste, Romênia

Data/Horário: 04 de junho de 2024, 15h30