Roma x Udinese: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (22/09) pelo Campeonato Italiano

Roma x Udinese disputam hoje, domingo (22/09), a 5° rodada do Campeonato Italiano. O jogo começará às 13h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Roma x Udinese ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas do Campeonato Italiano, Udinese empatou com Bologna por 1 a 1, venceu Lazio por 2 a 1, superou Como por 1 a 0 e venceu Parma por 3 a 2.

Já Roma passou por um empate sem gols com Cagliari, uma derrota de 2 a 1 para Empoli, um empate sem gols com Juventus e um empate de 1 a 1 com Genoa.

Roma x Udinese: prováveis escalações

Roma: Svilar; Mancini, Hermoso e Ndicka; El Shaarawy, Manu Koné, Cristante, Pellegrini e Angeliño; Dybala; Dovbyk. Técnico: Ivan Juric.

Udinese: Okoye; Ehizibue, Kristensen, Bijol, Giannetti e Kamara; Lovric, Karlstrom, Payero; Thauvin e Lucca. Técnico: Kosta Runjaic.

FICHA TÉCNICA

Roma x Udinese

Campeonato Italiano

Local: Estádio Olímpico de Roma, Itália

Data/Horário: 22 de setembro de 2024, 13h