Roma x Milan: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/04) pela Liga Europa

Roma x Milan disputam hoje, quinta-feira (18/04), as quartas de final da Liga Europa. O jogo ocorre às 16h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, na Itália. Confira onde assistir ao vivo e o horário:

Onde assistir Roma x Milan ao vivo?

A partida​​​ pode ser assistida ao vivo pela TV Cultura, pela ESPN e pelo Star+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos da Champions League, Milan foi o 3° colocado do Grupo F com 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Nas oitavas da Europa League, Milan superou Slavia Praha com duas vitórias de 4 a 0 e 3 a 1.

Já Roma foi vice-líder do Grupo G da Liga Europa e acumulou nesse 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nas oitavas de final, o time eliminou Brighton com uma vitória de 4 a 0 e uma derrota de 1 a 0.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória de Roma por 1 a 0.

VEJA MAIS

Roma x Milan: prováveis escalações

Milan: Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori e Theo Hernández; Yacine Adli, Yunus Musah e Loftus-Cheek; Pulisic, Rafael Leão e Giroud. Técnico: Stefano Pioli.

Roma: Mile Svilar; Zeki Çelik, Evan Ndicka, Gianluca Mancini e Angeliño; Leandro Paredes, Bryan Cristante e Pellegrini; Dybala, El Shaarawy e Lukaku. Técnico: Daniele De Rossi.

FICHA TÉCNICA

Roma x Milan

Europa League

Local: Estádio Olímpico de Roma, na Itália

Data/Horário: 18 de abril de 2024, 16h