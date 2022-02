Roma x Genoa: onde assistir e o horário do jogo de hoje (05/02) pelo Campeonato Italiano

As equipes Roma x Genoa entram em campo neste sábado (05/02) para disputar a 24° rodada do Campeonato Italiano. A partida ocorrerá às 11h (horário de Brasília), no Estádio Olimpico, em Roma, Itália. Confira onde assistir ao vivo:

Onde assistir Roma x Genoa?

A partida Roma x Genoa pode ser assistida pelo canal ESPN 4 (antigo Fox Sports) e pelo serviço de streaming Star+, às 11h (horário de Brasília).

Como Roma x Genoa chegam para o jogo?

Roma está na 6° colocação do Campeonato Italiano, com 38 pontos, 12 vitórias, 2 empates, 9 derrotas, 40 gols marcados e 30 sofridos.

Já o Genoa é o vice-lanterna da competição. Até agora, detém apenas 13 pontos, 1 vitória, 10 empates, 12 derrotas, 20 gols marcados e 45 sofridos.