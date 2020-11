Rogério Ceni desembarca no Rio e assina contrato com o Flamengo nesta tarde

Rogério Ceni desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira para assinar contrato com o Flamengo até o fim de 2021. No Aeroporto Santos Dumont, o técnico foi recebido por alguns torcedores do clube carioca. O comandante é aguardado no Ninho do Urubu para assinar o contrato e comandar seu primeiro treino com o elenco rubro-negro, segundo o portal “Globo Esporte”.

Além de Ceni, o auxiliar-técnico Charles Hember e o preparador físico Danilo Augusto também farão parte da nova comissão técnica do Flamengo. O ex-treinador do Fortaleza é esperado na beira de campo na partida contra o São Paulo, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil para orientar os seus novos atletas.Após a confirmação da demissão de Domènec Torrent na última segunda-feira, a diretoria agiu rapidamente para contratar um novo nome para o restante da temporada. Apesar do pouco tempo na função, Ceni acumula quatro títulos no currículo com o Fortaleza: dois campeonatos estaduais, uma Copa do Nordeste e a Série B.