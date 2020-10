Rogério Ceni coloca o São Paulo como favorito no duelo da Copa do Brasil

A partir desta quarta-feira, Fortaleza e São Paulo abrem a série de confrontos válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. No primeiro jogo, cabe ao Leão abrir uma vantagem confortável, já que a volta está marcada para o Morumbi.

Ídolo dos clubes, Rogério Ceni, atual comandante do Tricolor do Pici, coloca o seu ex-time como favorito no confronto por conta do investimento e estrutura dos clubes.

‘O favoritismo é do São Paulo, a diferença de investimento, estrutura é muito grande. O favoritismo é do São Paulo, se eu jogasse lá eu teria certeza que o favoritismo é do São Paulo; hoje como treinador do Fortaleza, eu também tenho essa consciência. Têm alguns clubes no Brasil que é impossível jogar de igual para igual, mas vou fazer o meu melhor para vencer, não tenha a mínima dúvida’, comentou ao programa 'Bem, Amigos'.

O jogo da volta entre Fortaleza e São Paulo está marcado para o dia 25 de outubro.