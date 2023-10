Rodrygo comemora vitória do Real Madrid e gol sobre o Braga: 'Tentava de todos os jeitos'

Rodrygo, do Real Madrid, voltou a brilhar em campo e marcou o gol que ajudou a garantir a vitória do clube espanhol contra o Braga, ontem (24), em duelo pela Champions League, no Estádio Municipal de Braga, pela terceira rodada. O último gol do brasileiro havia sido no dia 12 de agosto, em partida contra o Athletic Bilbao, na estreia do Real na temporada 2023/24.

O camisa 11 marcou o primeiro gol da vitória por 2 a 1 sobre os portugueses. O inglês Jude Bellingham fez o segundo da equipe espanhola. Ambos receberam assistência de Vini Jr. para garantir mais três pontos ao Real.

“Estou muito feliz com o gol. Não gosto de chamar de 'zica', é uma palavra meio feia, mas estava num momento de má sorte. Tentava de todos os jeitos, mas não conseguia marcar. E hoje consegui, mesmo em um jogo difícil. Fico muito feliz pelo gol e pela vitória, que dá tranquilidade para nós no grupo”, comemorou Rodrygo.

O Real Madrid lidera o Grupo C da competição com 100% de aproveitamento: foram três vitórias em três partidas e nove pontos conquistados. O time volta a campo no Santiago Bernabéu, novamente para enfrentar o Braga, no dia 8 de novembro, pela quarta rodada.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo sob supervisão da editora de OLiberal.com, Heloá Canali)