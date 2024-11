Rodrigo Santana tem desafio extra; Márcio Fernandes vive indefinição

Um desafio extra para Rodrigo Santana

É estarrecedor o fato de nenhum técnico ter atravessado uma temporada inteira no Remo desde o seu primeiro campeonato brasileiro, há 52 anos. Rodrigo Santana foi o terceiro no clube este ano, e tem sido essa a média no Leão: três técnicos por ano. Rodrigo Santana está voltando com a bola cheia para 2025. Quebra a marca incrível negativa do Remo e vai do início ao fim no cargo? Eis o desafio extra.

Rodrigo Santana tem tudo para ser longevo. É um comandante que cativa e um técnico que se destaca nas construções táticas. Além disso, está formando todo o grupo e definindo o planejamento de trabalho, sob absoluta aprovação dos dirigentes, da imprensa e da torcida, num projeto de arrojado investimento.

Manter ou não manter Márcio Fernandes?

Parece pesar algum preconceito contra Márcio Fernandes. Afinal, apesar dos 53,3% de aproveitamento com o Papão na Série B, há uma forte corrente contra a permanência dele para 2025. Outros nomes estão em avaliação no clube.

Ficando ou não ficando, Márcio Fernandes vai fechar a temporada em alta e terá o privilégio de escolher a melhor proposta. Se valorizou ao reafirmar a sua competência na missão de salvar um clube de massa na Série B. Isso tem fácil e ótima repercussão no mercado.

BAIXINHAS

É natural que torcedores do Remo estejam ansiosos por nomes de contratações. Mas o clube não pode anunciar ninguém enquanto não tiver assinatura de contrato. Atletas negociados já existem, mas dentro de uma prática especulativa.

Agentes de atletas fecham as negociações, com aval dos atletas, mas fogem da assinatura de documentos, aguardando propostas melhores. Agem assim até o último momento. Nesse mercado prostituído, muitos dos namoros e noivados de novembro são desfeitos em dezembro, por alguma vantagem.

Matheus Nogueira, Edilson, João Vieira, Borasi, Diogo Batista, Jaderson, Pedro Vitor... Jogadores que chegaram a Belém sem cartaz estão valendo ou valeram a pena. Em comum neles a percepção de Paysandu e Remo como oportunidade de crescimento profissional, muito bem honrada.

Paysandu, 37 jogadores contratados na temporada e nenhum revelado. Remo, 35 contratações e se dá para citar alguma revelação na temporada é o atacante Felipinho (15 jogos e 3 gols). Em segundo plano, Henrique (16 jogos e 1 gol), Kanu (6 jogos e 1 gol) e Jonilson (9 jogos).

O Manaus ofereceu o dobro do que a Tuna se dispunha a pagar e levou o técnico Júlio César Nunes. O que também o atraiu foi a perspectiva de título estadual. O Manaus vai disputar também a Copa Verde, a Copa do Brasil e a Série D.

Técnicos já definidos para o Parazão 2025: Rodrigo Santana no Remo, Silvio Criciúma no Águia, Rodrigo Reis no Cametá e Robson Melo no Bragantino. Na Tuna é defendido o nome do jovem Ignácio Neto, do sub 20, mas o clube vai precisar muito dele na Copa SP em janeiro.

Foi muito digna a participação da Tuna na Copa do Brasil sub 20, encerrada ontem com derrota para o São Paulo por 2 x 0, depois de 1 x 1 em Belém. O time de Ignácio Neto deixou ótima impressão e mostrou atletas com potencial para fazer carreira.