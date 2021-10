Rodada 2 da Segundinha tem cinco jogos nesta terça-feira (19); veja os resultados

Competição de "tiro curto", a Segunda Divisão do Campeonato Paraense teve cinco jogos realizados já nesta terça-feira, dois dias após o encerramento da rodada de abertura. Das cinco partidas, apenas uma não foi realizada na Região Metropolitana de Belém: o duelo entre Capitão Poço e Izabelense.

A Laranja Mecânica, aliás, conseguiu se recuperar do tropeço da primeira rodada e superou o favoritismo do Izabelense, ao vencer por 3 a 2 em casa, em Capitão Poço. E, mesmo sendo a segunda rodada da Segundinha, houve time estreando: o São Raimundo.

O Pantera santareno está no Grupo A, formado por apenas três clubes, então folgou no final de semana passado, quando o rival São Francisco ficou no 0 a 0 com a Onça. Hoje, o alvinegro mocorongo venceu por 2 a 1 e assumiu a liderança.

Confira todos os resultados desta terça-feira (19):

Grupo A

São Raimundo 0 x 0 Altamira - Ceju (Belém)

Grupo B

Sport Real 3 x 0 Tiradentes - Souza (Belém)

Pinheirense 0 x 0 Vila Nova - Abelardo Conduru (Icoaraci)

Grupo F

Santa Rosa 1 x 1 Caeté - Ceju (Belém)

Capitão Poço 3 x 2 Izabelense - José Rufino de Souza (Capitão Poço)

Veja a rodada desta quarta-feira (20):

Grupo C

Sport Belém x Pedreira - 9h45, Ceju (Belém)

Fonte Nova x Esmac - 9h30, Ceju (Belém)

Grupo D

Paraense x União Paraense - 9h15, Ceju (Belém)

Vênus x Amazônia Independente - 15h30, Humberto Parente (Abaetetuba)

Grupo E

Parauapebas x Cametá - 18h, Rosenão (Parauapebas)

Santos-PA x Altético-PA - 15h30, Janjão (Moju)