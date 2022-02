Robson Melo deixa Tapajós e assume o Castanhal na sequência da temporada

O Castanhal anunciou o técnico Robson Melo como o comandante da equipe. A informação foi confirmada pelo Japiim por meio de nota no final da noite desta sexta-feira (11), após o treinador comandar o Tapajós na derrota para o Remo.

Novo contratado do Castanhal, Robson Melo é um técnico de rodagem no futebol paraense. O treinador acumula passagens por Bragantino, Paragominas e Tuna Luso. Na Águia, Robson conseguiu mais destaque no cenário regional, ao conquistar o vice-paraense em 2021.

Apesar disso, o treinador estava em uma sequência negativa na temporada. Robson comandava o Tapajós, equipe que estava na lanterna do Grupo B do Parazão 2022.

Robson chega ao Japiim para susbstituir Cacaio. O treinador, que estava no aurinegro há onze meses, foi demitido após uma sequência ruim no início do estadual.

O Castanhal, no momento, está na última posição do Grupo C, com 4 pontos somados. A contratação foi confirmada pelo presidente, Helinho Junior.