Caiu mais um! Castanhal demite técnico Cacaio

Cacaio não é mais técnico do Castanhal. O comunicado oficial foi divulgado na tarde desta quarta-feira (9), horas depois da equipe perder em casa, para o Itupiranga. Sob o comando do agora ex-comandante, o Castanhal amargava a lanterna do grupo C, da primeira fase do Parazão, com quatro pontos, em uma campanha com uma vitória, um empate e duas derrotas.

De acordo com o clube, Cacaio deixa o comando técnico após decisão em comum acordo. "O Castanhal Esporte Clube agradece ao treinador Cacaio pelos seus 11 meses de trabalho e dedicação ao nosso clube, treinador que nos levou pelo 2° ano consecutivo a disputas de Campeonatos nacionais em 2022 (Brasileiro Série D e Copa do Brasil). Desejamos sucesso em sua caminhada!"

O próximo desafio do Japiim da Estrada será no dia 12, também no Modelão, contra o Bragantino.