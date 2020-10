Robinho critica movimento feminista e gera reações na internet: 'Só mostra o quão importante é pressionar'

Em entrevista ao 'Uol Esportes' divulgadas neste sábado, Robinho afirma em determinado trecho que 'infelizmente existe um movimento feminista' e afirma que 'muitas mulheres às vezes não são nem mulheres, para falar um português claro'. O trecho repercutiu na internet.

Defensores do movimento feminista destacaram que a crítica de Robinho contra o feminismo se deve a pressão feita na internet para que o jogador não jogasse pelo Santos. O atleta foi condenado em primeira instância na Itália com nove anos de cadeia por violência sexual contra uma mulher em 2013. Robinho nega as acusações.

- Um condenado por estupro, ~criticar~ o feminismo é um endosso ao movimento. Só mostra o quão importante é levantar a voz e pressionar. Se tá chatão pra você, Robinho, é porque estamos no caminho certo - afirmou a jornalista Joana Treptown, no twitter.

- Não estou entendendo a revolta de vocês. É claro que caras como Robinho lamentam a existência do movimento feminista. E eu não vejo sinal melhor de que o feminismo está no caminho certo do que o incômodo de caras como ele. Sigamos! - disse outra internauta.

Robinho foi condenado em primeira instância por violência sexual na Itália. O recurso do atacante começará a ser julgado em segunda instância em dezembro.

Um condenado por estupro, ~criticar~ o feminismo é um endosso ao movimento. Só mostra o quão importante é levantar a voz e pressionar. Se tá chatão pra você, Robinho, é pq estamos no caminho certo — Joana Treptow (@joanatreptow) October 17, 2020

Robinho: "infelizmente existe esse movimento feminista" Bom era em 1908 (ano desse jornal), quando elas não podiam votar. Quando homens podiam abusá-las e elas é que ficavam com fama de "putas", e eles de "garanhões". Hoje o mundo tá chato. Maldito feminismo.#CalaABocaRobinho pic.twitter.com/UJ9d6dISXy — Lucas von (@lucasvon) October 17, 2020