Rizek viraliza ao tirar sarro de time da esposa com foto antiga: 'Última vez que ela comemorou um título'

O apresentador do SporTV André Rizek viralizou nas redes sociais ao fazer piada com a carteirinha de sócio torcedor do São Paulo da esposa Andreia Sadi. Na foto ela aparece ainda criança e Rizek brincou dizendo que o documento foi feito na última vez que a repórter viu um título do Tricolor.

- Achei hoje aqui, perdido na mudança! Provavelmente, a última vez que comemorou um título do São Paulo - alfinetou.

Claro, tudo não passou de uma brincadeira, já que o São Paulo vive um jejum de 8 anos, desde a Sul-Americana de 2012. Naquela época, a jornalista de 33 anos já tinha 25 anos de idade. Ela respondeu a provocação do marido.

- Ele não tem nem coragem de marcar minha @... tamanha alegria e ousadia em postar a MINHA carteirinha que eu levo na mala em toda mudança desde 2010. Cara de pau, eu tava procurando!! - afirmou.