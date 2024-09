River Plate x Colo-Colo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24/09) pela Libertadores

River Plate x Colo-Colo disputam nesta terça-feira (24/09) as quartas de final da Copa Libertadores da América. O jogo tem início às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, Argentina. Confira as prováveis escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir River Plate x Colo Colo ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Colo Colo foi o vice-líder do Grupo A da Libertadores com 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas. Depois, o time eliminou Junior com uma vitória de 1 a 0 e outra de 2 a 1.

Já River Plate liderou invicto o Grupo H e acumulou 5 vitórias e 1 empate. Em seguida, a equipe superou Talleres, também com uma vitória de 1 a 0 e outra de 2 a 1.

A partida de ida entre Colo Colo e River Plate terminou em empate de 1 a 1.

River Plate x Colo Colo: prováveis escalações

Colo-Colo: Brayan Cortés; Mauricio Isla, Maximialiano Falcón, Alan Saldivia e Erick Wiemberg; Esteban Pavez, Arturo Vidal e Leonardo Gil; Carlos Palacios, Javier Correa e Lucas Cepeda. Técnico: Jorge Almirón.

River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Paulo Díaz e Marcos Acuña; Santiago Simón, Matías Kranevitter e Nacho Fernández; Claudio Echeverri, Maxi Meza e Miguel Borja. Técnico: Marcelo Gallardo.

FICHA TÉCNICA

River Plate x Colo-Colo

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, Argentina

Data/Horário: 24 de setembro de 2024, 21h30