River Plate x Boca Juniors: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21/04) pelo Argentino

River Plate x Boca Juniors disputam hoje, domingo (21/04), as quartas de final do Campeonato Argentino. O jogo começa às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, Argentina. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir River Plate x Boca Juniors ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pelo Star+, a partir das 15h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira fase, River Plate liderou o Grupo A e soma 7 vitórias, 6 empates, 1 derrota, 26 gols marcados e 10 gols sofridos.

Já Boca Juniors foi o 4° colocado do Grupo B com 7 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 20 gols marcados e 12 gols sofridos.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Futebol: quem joga hoje, domingo (21/04): veja onde ver ao vivo e os horários]]

[[(standard.Article) Coventry x Manchester United: onde assistir e escalações do jogo hoje (21) pela Copa da Inglaterra]]

[[(standard.Article) Borussia Dortmund x Leverkusen: onde assistir e as escalações do jogo hoje (21/04) pela Bundesliga]]

River Plate x Boca Juniors: prováveis escalações

River Plate: Franco Armani; Andrés Herrera, Paulo Díaz (Daniel Zabala), Leandro González Pirez e Enzo Díaz; Nacho Fernández, Rodrigo Villagra e Rodrigo Aliendro; Claudio Echeverri; Pablo Solari e Facundo Colidio (Miguel Borja).

Boca Juniors: Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Marcos Rojo e Lautaro Blanco; Jabes Saralegui, Equi Fernández e Pol Fernández; Kevin Zenón; Miguel Merentiel e Edinson Cavani.

FICHA TÉCNICA

River Plate x Boca Juniors

Campeonato Argentino

Local: Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, Argentina

Data/Horário: 21 de abril de 2024, 15h30