River Plate x Atlético-MG pela Libertadores; onde assistir, prováveis times e desfalques

River Plate e Atlético-MG iniciam a batalha por uma vaga nas semifinais da Libertadores 2021.O jogo será nesta quarta-feira, 11 de agosto, às 21h30, no Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, capital da Argentina. A partida de volta será na outra semana, dia 18, no Mineirão.

A equipe mineira terá pela frente outro rival argentino como obstáculo no sonho do bicampeonato continental. O Galo eliminou nas oitavas de final o Boca Juniors, arquirrival do River, em jogos duros, nas penalidades máximas depois de dois empates e ainda com direito a confusão depois dos confrontos.

Já o River de Marcelo Gallardo derrotou o compatriota Argentino Juniors na fase anterior antes de encarar o Galo. Quem avançar, vai enfrentar o vencedor de Palmeiras e São Paulo, que fazem o duelo brasileiro pela outra vaga nas semis do torneio.

Gallardo terá dois desfalques para enfrentar o Galo. O zagueiro Pinola e o lateral-direito Montiel, ambos lesionados, seguem em tratamento de lesões no departamento médico do clube argentino.

Cuca só não contará com o atacante Keno, ainda em transição física depois de uma lesão muscular. De resto, o treinador levará à campo o que tem de melhor,inclusive Guilherme Arana, que voltou dos Jogos de Tóquio com a medalha de ouro pela seleção brasileira, Zaracho, recuperado de lesão e Vargas, que estava suspenso no Campeonato Brasileiro.



FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

​

RIVER PLATE X ATLÉTICO-MG

Data: 11 de agosto de 2021

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Monumental de Nuñez, Buenos Aires (ARG)

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Túlio Moreno (VEN) e Lubin Torrealba (VEN)

VAR: Jhon Ospina (COL)

Onde assistir: Conmebol TV (presente apenas nas operadoras Claro e SKY)

Onde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM

RIVER PLATE (Técnico: Marcelo Gallardo)

​

Armani; Casco, Paulo Díaz, Martínez e Angileri; Zuculini, Pérez, De La Cruz e Carrascal; Braian Romero e Suárez (Julian Álvarez).

Desfalques: Pinola e Montiel (lesionados)

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Mariano, Nathan Silva, Alonso e Arana (Dodô); Allan, Tchê Tchê e Nacho Fernández; Savarino, Vargas e Hulk.

Desfalques: Keno (em recuperação física)