Rio Ave x Arouca: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/04) pelo Campeonato Português

Rio Ave x Arouca disputam hoje, sexta-feira (19/04), a 30° rodada do Campeonato Português. O jogo tem início às 16h15 (horário de Brasília), no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Rio Ave x Arouca ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pelo Star+, a partir das 16h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Rio Ave é o 11° colocado do Campeonato Português e soma 5 vitórias, 15 empates, 9 derrotas, 31 gols marcados e 37 gols sofridos. A equipe está invicta há 7 rodadas da competição, mas venceu em apenas 1 dessas.

Já Arouca ocupa a 7° posição da competição e acumula 13 vitórias, 4 empates, 12 derrotas, 50 gols marcados e 39 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas do campeonato.

Rio Ave x Arouca: prováveis escalações

Rio Ave: Franco Israel; Quaresma, Coates (Diomande) e Gonçalo Inácio; Catamo, Hjulmand, Morita e Nuno Santos; Trincão, Gyökeres e Pote. Técnico: Rúben Amorim.

Arouca: Luiz Júnior; Nathan, De Haas, Mihaj e Ian Custódio; Youssouf, Topic, Rodríguez, Filipe Soares e Sorriso; Cádiz. Técnico: Armando Evangelista.

FICHA TÉCNICA

Rio Ave x Arouca

Campeonato Português

Local: Estádio dos Arcos, em Vila do Conde, Portugal

Data/Horário: 19 de abril de 2024, 16h15