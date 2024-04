Borussia Dortmund x Atlético Madrid: onde assistir ao vivo o jogo hoje (16/04) pela Champions League

Borussia Dortmund x Atlético Madrid disputam hoje, terça-feira (16/04), as quartas de final da Champions League. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Borussia Dortmund x Atlético Madrid ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Space e pelo Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos, Atlético Madrid liderou o Grupo E com 4 vitórias e 2 empates. O time então eliminou Inter de Milão nos pênaltis após derrota de 1 a 0 e vitória de 2 a 1.

Já Borussia Dortmund liderou o Grupo F com 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nas oitavas de final, a equipe superou PSV após um empate de 1 a 1 e uma vitória de 2 a 0.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória de Atlético Madrid por 2 a 1.

Borussia Dortmund x Atlético Madrid: prováveis escalações

Atlético Madrid: Oblak; Molina, Witsel, Giménez, Hermoso e Azpilicueta; De Paúl, Koke e Llorente; Griezmann e Morata. Técnico: Diego Simeone.

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck e Maatsen; Sabitzer, Can, Brandt, Malen e Adeyemi; Fullkrug. Técnico: Edin Terzic.

FICHA TÉCNICA

Borussia Dortmund x Atlético Madrid

Champions League

Local: Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha

Data/Horário: 16 de abril de 2024, 16h