Barcelona x PSG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/04) pela Champions League

Barcelona x Paris Saint-Germain disputam hoje, terça-feira (16/04), as quartas de final da Champions League. O jogo inicia às 16h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, Espanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Barcelona x PSG ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo SBT, pela TNT e pelo Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

PSG foi vice-líder do Grupo F e somou 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O time então eliminou Real Sociedad após uma vitória de 2 a 0 e outra de 2 a 1.

Já Barcelona liderou o Grupo H com 4 vitórias e 2 derrotas. Nas oitavas de final, a equipe superou Napoli após um empate de 1 a 1 e uma vitória de 3 a 1.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória de Barcelona por 3 a 2.

Barcelona x PSG: prováveis escalações

PSG: Donnaruma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo e Hernandez; Zaire Emery, Vitinha e Fabián Ruiz; Dembélé, Mbappé e Gonçalo Ramos. Técnico: Luis Enrique.

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Cubarsí, Ronald Araújo e João Cancelo; Gundogan, De Jong e Pedri; Lamine Yamal, Raphinha e Lewandowski. Técnico: Xavi.

FICHA TÉCNICA

Barcelona x Paris Saint-Germain

Champions League

Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, Espanha

Data/Horário: 16 de abril de 2024, 16h